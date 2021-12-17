РИАМО - 17 дек. В пятницу в туристско-информационном центре аэропорта Домодедово провели заключительную в 2021 году презентацию подмосковного города. Мероприятие посвятили городскому округу Долгопрудный, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Такие презентации проводятся в качестве поддержки губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», они направлены на увеличение числа туристов.

Посетителей заключительного мероприятия познакомили с Долгопрудным через туристические проекты. Гостям показали видеоролик о туристическом потенциале округа.

Кроме того, посетители смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи новогодней игрушки и керамических фигурок, а также в интерактивных программах Долгопрудненского историко-художественного музея.

День городского округа Долгопрудный стал 13 подобным мероприятием в ТИЦ аэропорта Домодедово в 2021 году. Ранее посетители центра смогли познакомиться с туристическим потенциалом округа Истра, Орехово-Зуевского округа, Раменского округа, Воскресенска, Дмитровского округа, Егорьевска и других городов.

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