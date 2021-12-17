РИАМО - 17 дек. Трехдневное путешествие по Подмосковью совершила первая группа победителей всероссийских конкурсов, организаторами которых выступали Ростуризм, Росмолодежь, министерство образования и науки РФ, АНО «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Для гостей подготовили экскурсионную программу, которая включала посещение дома правительства Московской области и Центра управления регионом. Участников путешествия познакомили с лучшими туристскими практиками Подмосковья, им также рассказали о Волоколамске и Коломне.

Мероприятие посетила заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина, которая представила губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Она рассказала гостям о туристическом потенциале региона.

Участники всероссийских конкурсов посетили Подмосковье в рамках программы «Больше, чем путешествие». Она доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена», Российского общества «Знание».

Поездками по разным регионам России, по данным Ростуризма, планируется поощрить около 50 тыс. человек.

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