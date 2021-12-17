РИАМО - 17 дек. 3 311 покупателей квартир в новостройках Московской области получили приветственные подарочные комплекты «Новоселы Подмосковья» вместе с ключами от нового жилья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Застройщик ГК «Инград» передал уже 1 786 таких комплектов, 1 425 из них – новым жильцам ЖК «Новое Пушкино» (округ Пушкинский), 281 комплект – новоселам ЖК «Новое Медведково» (Мытищи) и 80 комплектов – обладателям квартир в ЖК «Одинград» (Одинцовский округ).

Группа «Самолет» вручила новоселам 593 комплекта: 295 – в ЖК «Спутник» (Одинцовский округ), 156 – в ЖК «Большое Путилково» (Красногорск) и 142 – в ЖК «Пригород Лесное» (Ленинский округ).

Застройщик «Сити-XXI век» передал 863 комплекта новоселам миниполиса «Серебрица» (Красногорск), а компания 3-RED выдала 69 комплектов жильцам ЖК «Новокрасково» (Люберцы).

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства Московской области «Чуткая Власть» – покупателям квартир в новостройках региона вместе с ключами вручают приветственный комплект.

Комплект включает в себя: справочник с информацией о муниципалитете с телефонами и адресами социально значимых объектов, скидочные карты от торговых сетей Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом» и OBI, а также лифлет с перечислением их уникальных предложений для новоселов.