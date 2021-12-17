РИАМО - 17 дек. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России никакой темы транзита власти на рабочем уровне сейчас нет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель Кремля добавил, что президент страны Владимир Путин еще официально не заявил, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах в 2024 году.

Песков отметил, что в нужное время президент сам сможет поделиться своими предпочтениями насчет преемника, однако окончательный выбор остается за россиянами.

Ранее Путин заявил, что занимает жесткую, но миролюбивую позицию в отношении западных стран.

Путин заявил, что имеет право избираться на новый срок в 2024 году>>