РИАМО - 17 дек. Авторский документальный фильм «Стальная дивизия. Октябрь сорок первого...» об одном из малоизвестных эпизодов Битвы под Москвой покажут старшеклассникам, находящимся на сборах в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на территории подмосковного парка «Патриот», сообщает пресс-служба центра.

Показ фильма состоится 22 декабря в рамках проекта «Раскадровка» центра «Авангард». Идея проекта заключается в знакомстве курсантов с кино, в котором демонстрируются подвиги русского народа, его воля к победе и готовность жертвовать собой.

Еще одной задачей «Раскадровки» является защита исторической правды, рассказ о забытых или малоизвестных фактах военной истории России.

Курсанты увидят фильм о неизвестном подвиге воинов 32-й Краснознаменной саратовской стрелковой дивизии в первые дни октября 1941-го и узнают о том, как спустя 80 лет был оценен подвиг полковника Виктора Полосухина.

О том, как снимался фильм, в чем заключается его уникальность, старшеклассникам расскажут представители авторской группы: военный консультант генерал-полковник Евгений Лазебин, режиссер-постановщик Олег Штром, автор сценария Алексей Стариков, шеф-редактор Алена Миргородская, продюсер Владимир Бердочкин.

Документальная лента, посвященная 80-й годовщине обороны Москвы, снята кинокомпанией «ФильмОКей» на киностудии «Юность». В картине принимают участие живые свидетели тех событий, использованы уникальные архивные видеоматериалы.

После показа фильма школьники смогут задать вопросы представителям авторской группы.

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