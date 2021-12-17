РИАМО - 17 дек. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поручил организовать бесплатные занятия по обучению детей катанию на коньках. Обучение проходит на базе спорткомплекса «Дмитров», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Бесплатные занятия проводят раз в неделю. Инструкторы учат ребят в возрасте от 4 до 7 лет стоять на коньках. От родителей требуется обеспечить безопасность своих детей: обязательно надеть на ребенка шлем, а налокотники и наколенники – по возможности. Коньки дети могут принести свои либо воспользоваться прокатными.

«Если ваш малыш не умеет кататься на коньках, приводите его в наш спорткомплекс «Дмитров». Опытные инструкторы помогут освоить начальные навыки катания, научат удерживать равновесие и уверенно держаться на коньках», – отметил Поночевный.

Расписание занятий опубликовано на официальном сайте спорткомплекса «Дмитров» и в соцсетях.