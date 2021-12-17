РИАМО - 17 дек. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что правительство пока не планирует вводить ежегодную выплату к Новому году для пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», - сказал Котяков.

Ранее газета «Известия» опубликовала информацию о том, что комитет Госдумы по соцполитике разработал законопроект, который предусматривает ежегодную финансовую предновогоднюю поддержку для пенсионеров.

Предложение опиралось на средства федерального бюджета. Предполагалось, что выплачиваться будет сумма, равная получаемой пенсии.

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