РИАМО - 17 дек. В школе №3 села Саввино городского округа Егорьевск инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС провели занятие, посвященное правилам безопасности в зимний период. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Детям объяснили, как правильно использовать бенгальские огни и петарды, а также рассказали, что делать в чрезвычайной ситуации.

Сотрудники МЧС предупредили ребят об опасности игр на раннем и позднем некрепком льду подмосковных водоемов. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

Дети активно участвовали в беседе и задавали вопросы. В конце урока им вручили листовки с правилами противопожарной безопасности.