РИАМО - 17 дек. Елка – один из основных атрибутов новогодних праздников, однако живому и искусственному деревьям есть несколько креативных альтернатив. Так, елку можно самостоятельно сделать из бумаги или использовать вместо нее любое другое растение в новогоднем горшке, об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Елку можно сделать из бумаги, можно сделать ее из утеплителя – такую стилизованную елку, и это будет интересно смотреться. Можно купить разноцветные шары или взять то, что осталось от старых елок, и сделать елку из шаров в виде конуса», – сказала Сафронова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что если в доме нет места, куда можно было бы поставить такую елку, то можно сделать новогоднее украшение на люстре: закрепить на ней несколько хвойных веток, свесить на ярких лентах и повесить шары.

Помимо этого, заменить елку могут другие комнатные растения, достаточно купить для них новогодний горшок. Растение можно присыпать искусственным снегом, привязать к нему мишуру и маленькие елочные игрушки.

Также альтернативой большой настоящей или искусственной елке может стать маленькая елка в горшке.

«Ближе к Новому году появляется много маленьких елочек в горшочках, они могут быть не выше 20-50 см. Большая вероятность, что такая елка долго проживет. После Нового года ее надо поставить в более прохладное место – на подоконник или балкон (застекленный – ред.)», – добавила Сафронова.

Флорист подчеркнула, что хвойным растениям нужен влажный воздух, поэтому маленькую елку стоит регулярно поливать и опрыскивать. Лучший вариант – поставить рядом с елкой увлажнитель, в таком случае она может дожить до весны и ее можно будет пересадить в землю.

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