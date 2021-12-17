РИАМО - 17 дек. Столичный суд отправил главу инспекции ФНС №3 Марину Чайко под домашний арест. Ранее ее задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Вечерняя Москва».

Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении чиновницы меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 14 февраля 2022 года.

Марину Чайко подозревают в злоупотреблении полномочиями. Межрайонная налоговая инспекция № 3, которую она возглавляет, обслуживает Арбатский, Тверской и Пресненский районы столицы.