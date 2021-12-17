РИАМО - 17 дек. Дубненское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможном отключении света 20 декабря в домах на улице Юркино в Дубне, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Там с 9:00 до 16:00 будет идти строительство воздушной линии электропередачи.

Отключение электроснабжения необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность специалистов. Проведение технических работ направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей.