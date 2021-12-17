РИАМО - 17 дек. В Подмосковье открылось рабочее движение по четырехполосному мосту через Москву-реку в составе трассы М-5 «Урал» на участке 34-36 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

Открытие нового участка позволяет обеспечить проезд по трассе из города Жуковский и близлежащих населенных пунктов в сторону области.

Протяженность моста с подходами составляет более 1 км. Пролетное строение моста состоит из стальных конструкций общим весом 3,5 тыс. тонн. На объекте установлено сплошное освещение, построены локальные водоочистные сооружения. Кроме того, вблизи жилых домов специалисты установили шумозащитные экраны.

Также сейчас продолжаются работы по возведению еще одного моста рядом с указанным и строительство обхода п. Октябрьский. В перспективе движение на данном участке будет идти по 8 полосам — 4 в сторону Москвы и стольким же в направлении области. Все это позволит увеличить пропускную способность трассы. Работы планируется закончить в 2023 году.

Реконструкция трассы М-5 идет в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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