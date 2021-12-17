РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 дек. В парке с прудом, который входит в состав усадьбы А. Н. Крафта в Королеве, высадят новые деревья взамен вырубленных во время благоустройства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство парка с прудом по ул. Ильича начнется в 2022 году. В течение года в Королеве проходили общественные слушания с участием муниципальной Общественной палаты и активных жителей, в ходе которых жители могли высказать свои предложения. Были собраны все просьбы и замечания.

Как и было запланировано, благоустройство коснется общественного пространства - это сквер и территория у пруда. Дополнительно обновят входную группу со сторону ул. Калининградской. Поставят новый забор. По просьбе жителей сохранят тихую прогулочную зону, поэтому детских и спортивных площадок не будет.

При подготовке проекта были собраны все исторические фотографии усадьбы, на их основе будет воссоздана вся парковая мебель. При реконструкции будут использоваться материалы, максимально близкие к природному ландшафту.

Все здоровые деревья будут сохранены. Уберут только те, что представляют угрозу жизни и здоровью отдыхающих. По проекту предусмотрена компенсационная высадка крупномерных деревьев, в разы больше удаленных.

Появится современный общественный туалет.

Реконструкцию проведут совместно с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Костине и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Точки соприкосновения найдены, все готово к работе.