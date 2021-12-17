РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Череда молодежных карнавалов стартовала на катке в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска в пятницу, сообщил заместитель начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Алу Бочкаев.

«Сегодня мы даем старт нашему традиционному карнавалу. В этом году он пройдет 17, 18, 24 и 25 декабря. Принять участие может любой желающий», - сказал Бочкаев.

Он отметил, что Павшинская пойма - довольно новый микрорайон, и здесь много молодых семей, поэтому именно его выбрали для череды карнавалов.

Инициаторами проведения праздничного мероприятия стали волонтеры Молодежного центра Красногорска при поддержке администрации округа.

Каток расположен на площади возле Никольского храма. Время проведения карнавалов - с 18:00 до 20:00. Принять участие можно бесплатно.