РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В Балашихе снесли заброшенное ветхое здание, расположенное возле детской площадки между многоэтажными домами по улицам Первомайская, 4 и Полевая, 2, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Дом являлся аварийным, его жителей давно расселили. Около 5 лет это здание оставалось единственным заброшенным строением в микрорайоне Первомайский. Жители считали, что старый дом представлял опасность.

Вопрос о сносе постройки озвучили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов, которое прошло 13 декабря. После совещания администрация Балашихи обеспечила снос здания и освобождение его от прав третьих лиц.

На освободившейся территории будет проведено благоустройство.