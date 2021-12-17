РИАМО - 17 дек. Жители Подмосковья должны избегать встречи с кабанами в лесах в период гона, так как секач в это время является крайне опасным и непредсказуемым животным. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

С начала ноября и весь декабрь в лесах стоит стойкий мускусный запах: человек может почувствовать его за сотни метров. У каждого кабана-самца он свой. Этот запах привлекает самок, а также по нему потенциальные соперники узнают о присутствии друг друга.

Во время гона у самцов в зоне лопаток образуется мозолистое уплотнение – калкан. Его толщина составляет 3 см, такую защиту не пробьет даже пуля.

Стадо, к которому присоединяется кабан, называется гаремом. Секач его ревностно охраняет, а при появлении чужака он может просто его убить.

«Встреча с секачом для человека очень опасна. Если же ваши пути все же пересеклись, то замрите. Возможно, животное вас не заметит и пойдет по своим делам», – сообщили в ведомстве.