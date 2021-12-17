РИАМО - 17 дек. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о готовности России незамедлительно приступить к переговорам на тему гарантий безопасности с США, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Готовы незамедлительно, хоть завтра — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря — выехать для переговоров с США в третьей стране», — сказал Рябков.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Замглавы МИДа отметил, что предложения России должны рассматриваться комплексно, так как для Кремля важен всеобъемлющий подход.

Исходя из опубликованных МИДом документов, Россия требует отказа НАТО от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территориях другой стороны договора.

Кроме того, в документе говорится о необходимости остановить расширение НАТО на восток.