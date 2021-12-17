РИАМО - 17 дек. Для гостей и жителей столицы, которые встретят новогоднюю ночь в метро, на 17 тыс. экранов в вагонах и на эскалаторах будут транслировать поздравления президента РФ и мэра Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Ежегодную речь покажут и на 158 дорожных экранах.

В новогоднюю ночь воспользоваться подземкой, а также МЦК и наземным транспортом можно будет бесплатно с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Празднующих горожан будут перевозить 157 наземных маршрутов, 66 – всю ночь, 91 – до 03:30. МЦД продлит работу до 02:30, метро и МЦК перерыв делать не будут. В Рождественскую ночь часть наземного транспорта продлят до 03:30, метро и МЦК - до 02:00.

Будут усилены меры безопасности на транспорте и на автовокзалах, увеличится количество дежурных смен правоохранителей.