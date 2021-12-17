РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Люберецкое ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает жителей округа о важности соблюдения правил использования пиротехники, сообщил представитель ведомства Евгений Черепанов.

Покупать салюты, бенгальские огни и другие изделия следует только в тех магазинах, где есть сертификат соответствия и инструкции на русском языке на упаковке.

В случае пожара необходимо звонить по телефону 112.

Ранее в Instagram-аккаунте mylubertsy разместили видео, на котором видно, как дети кидают друг в друга петарды во дворе дома №13 по улице Побратимов.

«Дети бросаются друг в друга пиротехникой и продолжают это делать в данный момент, но после предупреждения — уже в другом месте. Прошу опубликовать эту запись с надеждой, что родители узнают своих детей и пресекут подобное поведение», — сообщается в комментарии к видео.