РИАМО - 17 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра городского транспорта, украшенного к новогодним праздникам, объявил о выходе на маршрут 900-го электробуса. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Уже в седьмой раз на улицы Москвы выходят празднично украшенные автобусы, трамваи и электробусы. Число последних в Москве в эти дни достигло 900 штук. И юбилейный 900-й электробус будет перевозить своих первых пассажиров в праздничной «одежде», - отметил Собянин.

В Новый год гости и жители столицы смогут воспользоваться городским транспортом бесплатно. Без билета можно будет проехать в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.