РИАМО - 17 дек. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг показателя 58,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первый компонент вакцины ввели 76 523 086 россиян. Полностью же прошли курс вакцинации 70 831 362 человека.

Всего за минувшие сутки в стране выявлено 27 743 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии было зафиксировано 10 159 389 случаев заражения.

Победить инфекцию смогли 8 914 225 россиян, 295 104 человека скончались.

Лучшей защитой от тяжелого течения заболевания и опасных последствий перенесенного коронавируса является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.