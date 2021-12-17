РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Жителей Подольска с детьми младше 3 лет просят не ходить на оживленные горки с катающимися детьми старшей возрастной категории, потому что это опасно, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Когда небольшой ребенок катается в общей людской массе на горке, обязательно нужно наблюдать за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых контролирует старт сверху, а кто-то помогает детям быстро освобождать горку внизу. Если горка вызывает опасения, родителям лучше сначала прокатиться с нее самим, без ребенка. Испытать и оценить спуск.

Ни в коем случае нельзя использовать в качестве горок насыпи вдоль железнодорожных полотен и горки вблизи проезжей части автомобильных дорог. Природный спуск ‒ также место повышенной опасности. Соблюдение несложных правил поможет сделать катание с горок не только веселым, но и безопасным.

В Подольске прошел 17-й день выявления мест с возвышенностями природного происхождения, подпадающих под классификацию опасных горок. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда дежурных смен спасателей поисково-спасательных подразделений пожарно-спасательных частей №№214 и 309 Подольского территориального управления не выявили.

Продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения при катании с необорудованных горок.