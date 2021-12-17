РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Представители Федерации силового экстрима России, Федерации лазертага Московской области и «РосМолСпорта МО» в пятницу посетили воспитанников Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщил председатель «РосМолСпорта МО» Сергей Агаджанян.

Спортсмены пообщались с детьми на тему здорового образа жизни. Детям показали фрагменты рекордов, после чего ребята сыграли в лазертаг. В конце встречи спортсмены раздали воспитанникам сладкие подарки.

«Для меня эти встречи проходят регулярно уже шестой год и не только перед Новым годом. Перерыв посещений был только из-за пандемии. Каждый раз я приезжаю сюда с именитыми спортсменами и представителями различных спортивных федераций-партнеров», — сказал Агаджанян.