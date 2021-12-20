В этом году победителем в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе» стал Павел Бережанский – заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы. Во время локдауна его горячая линия помогла десяткам тысяч детей по всей стране и за ее пределами. В благодарность за проделанный труд в Международный день добровольцев он получил награду из рук президента. О том, какие дети тяжелее всего переносят ковид и как он спасал первого в России ребенка с 95% поражением легких из-за вейпа, Павел Бережанский рассказал РИАМО.

– Павел, за самоотверженную работу в период пандемии вы получили медаль Луки Крымского, а президент особенно отметил службу консультирования родителей, которую вы создали во время первой волны. Расскажете, как появилась идея ее запустить?

– Идея горячей линии консультирования и поддержки родителей родилась в прошлом году во время первого локдауна, заморозившего и обездвижившего страну. В начале пандемии большое количество врачей в возрасте 65+ ушло на самоизоляцию, и на участковых педиатров легла колоссальная нагрузка. Огромное количество родителей остались заперты в квартирах один на один с детскими недомоганиями, режущимися зубками, коликами, страхами и переживаниями.

Чтобы снизить нагрузку на коллег в период борьбы с коронавирусом, однажды я просто выложил в социальные сети свой номер телефона и предложил родителям писать в мессенджер по любым вопросам, связанным с детским здоровьем.

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– И какой отклик вы получили?

– В первые дни приходило примерно по 100 сообщений. Я отвечал на них в перерывах между выездами на вызовы и приемом пациентов. Но вскоре линия разогналась до 400 сообщений в сутки. Родителей волновали не только высокая температура, но и вопросы по уходу за новорожденными. Также люди интересовались, как не заразиться, если дома уже кто-то болеет. Очень актуальна была тема ожогов и бытового домашнего травматизма.

Справиться с шквалом звонков и сообщений мне помогала моя жена – педиатр Юлия Бережанская. Для консультации по специфическим вопросам мы привлекали отоларингологов, терапевтов, гастроэнтерологов, офтальмологов. Затем мы расширили эту горячую линию и на другие регионы России.

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– Какова была география звонков?

– Очень обширная. На горячую линию обращались не только жители Москвы и Московской области, но и Владивостока, Калининграда, Хабаровска. Много писали из стран ближнего зарубежья. А как-то раз к нам обратились наши бывшие соотечественники из Майями.

Когда некоторое время спустя в стране заработали официальные линии от Минздрава, и нагрузка на врачей снизилась, мы закрыли свою.

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– Вы руководите пульмонологическим отделением в Морозовской детской больнице. С какими проблемами малыши поступают сегодня чаще всего?

– Среди наших юных пациентов много страдающих бронхиальными астмами, интерстициальными заболеваниями легких. Также мы занимаемся реабилитацией детей, которые перенесли ковид и тяжело выходили из этой болезни. Особая категория пациентов – те, кто нуждается в биологической таргетной терапии.

Одним из самых необычных наших пациентов в этом году стал 17-летний Арсений Мамаев, который едва не погиб из-за курения вейпа. Подросток поступил к нам с 95% поражения легких из-за того, что усиленно использовал устройство для парения с разными добавками. В момент поступления мальчик не мог находиться в горизонтальном положении, ему было очень тяжело дышать, мы подключили его к кислороду.

После обследования выяснилось, что это первый в России случай EVALI – поражения легких, связанного с курением вейпа. На тот момент за границей подобных пациентов спасали, делая пересадку легких. Нам удалось вылечить Арсения, не прибегая к трансплантации.

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– Вы также входите в команду детской ковидной бригады, выезжающей в стационары в Москве. Какие категории детей сегодня переносят ковид тяжелее всего?

– В ковид-стационарах лежат дети самого разного возраста, бывают и крохи, которым еще не исполнилось месяца. Для каждого из них мы создаем индивидуальный план лечения. Тяжелее всего переносят заболевание подростки с избытком массы тела и проблемами щитовидной железы. Они выходят из ковида колоссально тяжело, долго не могут раздышаться.

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– Вернемся к приятным моментам. Как вам встреча с президентом на награждении? Волновались?

– Не скрою, это был очень волнительный день. Меня и других финалистов премии «Мы вместе» привезли за полтора часа до начала мероприятия. И пока мы ждали старта церемонии, очень переживали. А потом в зал зашел Владимир Владимирович Путин, поздоровался со всеми, подмигнул и тревога вмиг отпустила.

Встреча прошла очень душевно. Было невероятно приятно услышать поздравление и получить награду из рук президента. До последнего момента никто из финалистов не знал, кто станет победителем и получит приз. Это было секретом.

После вручения государственных наград трансляция закончилась, и началась неформальная часть. В очень теплой дружеской обстановке мы пили чай с президентом и общались. Он задавал много вопросов о педиатрии – чувствуется, что эта тема его очень волнует. А потом просто говорили о жизни, по душам.

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– До Нового года осталось меньше двух недель. Как вы планируете его провести?

– Новый год пройдет очень активно, ведь я дежурю вплоть по 4 января. Зато потом у меня будет целых шесть дней выходных, которые я посвящу любимой жене и моим замечательным детям. Мы планируем хорошенько покататься на сноубордах в Дмитровском городском округе всей семьей. Благо, зима в этом году добрая, снежная!

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