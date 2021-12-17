РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Четверо педагогов Подольска прошли в 3-й тур муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации округа.

15 и 16 декабря прошел 2-й тур муниципального этапа конкурса. В полуфинале учителя провели уроки и классные часы с обучающимися школы №35. Эксперты оценивали глубину понимания предметного содержания, методическую и психолого-педагогоческую грамотность, творческий подход к решению профессиональных задач, коммуникативную и речевую культуру.

По итогам 1 и 2 туров в финал вышли четверо педагогов. В том числе учитель английского языка Дубровицкой СОШ Вера Филимонова, учитель русского языка и литературы гимназии им. Подольских курсантов Анна Тарасова, учитель начальных классов СОШ 18 им. Подольских курсантов Анна Сухочева и учитель истории и обществознания лицея №26 Евгения Филатова.

Власти округа поздравили финалисток и пожелали успехов в 3-ем туре.