ёРИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольске проверили, как очищают подходы к школам и дошкольным отделениям, а также к школе-интернату для детей с ОВЗ, нарушений не нашли, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске мониторят содержание территорий образовательных организаций. В течение недели комитет по образованию администрации округа проверил подходы и входные группы в школах и дошкольных отделениях №№10, 11, 21, 22, а также в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки установили, что работы по содержанию территорий проводят своевременно и в полном объеме. Подходы очищают и обрабатывают реагентами.

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