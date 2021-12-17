РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В пятницу в МУ ДЮОЦ «Мечта» Подольска стартовала третья выездная предметная сессия по подготовке победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике к региональному этапу, сообщает пресс-служба администрации округа.
Три дня ребята будут решать олимпиадные задачи и разбирать задания высокой сложности.
Молодежная лига подготовила также обширную культурную программу «Мы все равны!». Ребят ждут разнообразные конкурсы и викторины.
Удачи, интересных встреч и плодотворных занятий пожелала ребятам на открытии сессии председатель комитета по образованию Надежда Фролова.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии