РИАМО - 17 дек. В новогоднюю ночь столичный общественный транспорт будет работать бесплатно. Без билета можно будет проехать на метро, МЦК и наземном транспорте, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Я принял решение, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать без перерыва, как и в прошлом году. Проезд в общественном транспорте Москвы на Новый год будет бесплатным», – заявил мэр города Сергей Собянин.

Бесплатным проезд будет с 20 часов 31 декабря до 6 часов 1 января.

Праздничный транспорт

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В пятницу Сергей Собянин осмотрел украшенные к Новому году электробусы и трамваи «Витязь-Москва». В предстоящие каникулы по городу будут курсировать более 3 тыс. этих праздничных транспортных средств.

В новогоднем «наряде» пассажиров также встретят 11 вагонов МЦД, 1460 автобусов, 4 паркона ЦОДД и порядка 2 тыс. автомобилей такси. По столичной подземке будут курсировать 3 тематических поезда – «Москва-2020», «Еж» и «Русич». Праздничный декор не будут снимать до конца января.

В новогоднюю ночь также изменится график работы общественного транспорта. Если метро и МЦК традиционно не будут закрываться вовсе, то МЦД будет перевозить пассажиров только до 02:30. Также 66 маршрутов наземного транспорта проработают всю ночь, а еще 91 маршрут – до 03:30.

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