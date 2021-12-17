РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В Подольске 7 дошкольных учреждений получили статус региональной инновационной площадки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» состоялось торжественное вручение сертификатов дошкольным учреждениям - победителям конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки.

Подольск получил 7 сертификатов РИП для ДОУ №19 «Елочка», №25 «Улыбка», №28 «Аистенок», №56 «Рябинка», №60 «Журавушка» и дошкольного отделения СОШ №15.

Это поможет детским садам, в частности, улучшить материально-техническую базу и привлечь новое финансирование.