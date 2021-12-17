РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. На железнодорожной станции Мытищи 14-16 декабря прошли профилактические рейды с участием сотрудников ОАО «РЖД», транспортной полиции, администрации, инспекторского состава административно-пассажирской инспекции, казаков и народной дружины, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам старшего инспектора управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Мытищ Максима Корнева, за этот год на железнодорожных путях на территории округа произошло 17 смертельных случаев. Причины – безбилетный проезд и желание сэкономить время при переходе с одной стороны железнодорожных путей на другую.

«Станция Мытищи – скопление этих проблем, поэтому здесь мы проводим серию рейдов. За прошедшие 3 дня мы задержали порядка 60 человек. В этот раз нарушители отделались профилактическими беседами. Надеюсь, что люди услышат нас, поймут, что железнодорожные пути – это большая опасность», – сказал Корнев.

Такие профилактические мероприятия на территории округа проводятся регулярно. Стремясь предотвратить смертные случаи, с нарушениями борются всеми возможными методами: с помощью рейдов, информированием населения в СМИ, закрытием несанкционированных проходов. Однако командир народной дружины им. М. И. Колпакова Григорий Шаповалов считает, что есть один возможный путь побороть печальную статистику.

«Основной способ – это думать головой. С людьми постоянно проводят профилактические беседы, пытаются убедить не выходить на рельсы. Но люди, не задумываясь, пренебрегают правилами безопасности. У тех, кто перебегает железную дорогу, одно банальное оправдание – они хотят перейти на 2 минуты быстрее. Но эта экономия времени совсем не оправдана. Люди почему-то не дорожат своей жизнью», – отметил Шаповалов.