РИАМО - 17 дек. Жителям и гостям столицы необходимо соблюдать осторожность в период с 20 по 25 декабря из-за аномальных морозов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ожидается, что среднесуточная температура воздуха в Москве окажется на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при пользовании обогревателями. Нельзя оставлять эти приборы без присмотра, необходимо исключить перегрузку электросети. Для обогрева помещений следует использовать только предназначенные для этого приборы.

В предстоящие выходные в Москве ожидается около 0 градусов, но уже в начале следующей недели ударят морозы до минус 22 градусов.

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