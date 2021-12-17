РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Обретает окончательные очертания здание нового детского сада на 290 мест в микрорайоне №16 городского округа Мытищи, его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Годин.

«Дни зимой короткие, работать начинают затемно: объект в предрассветном сумраке выглядит по-новогоднему. Когда в строящемся здании есть своя красота, причем на разных этапах ведения работ, это верная примета хорошего, качественного проекта. Главное – не снижать темпов, чтобы в следующем году ввести детский сад, его в окрестных кварталах очень ждут семьи с детьми дошкольного возраста», – написал Годин в своем Instagram-аккаунте.

В хорошем темпе ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем теплоснабжения и водоснабжения. Параллельно выполняются работы по устройству внутренних перегородок. Начали монтировать самонесущие наружные стены из газосиликатных блоков.

На этой неделе подрядчик, ООО «ГП-МФС», планирует завершить заливку монолитной плиты покрытия, и на этом монолитные работы практически закончатся – останутся только парапеты. В подвальной части здания ведутся каменные и гидроизоляционные работы, заливают стяжку.