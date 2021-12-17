РИАМО - 17 дек. В селе Жаворонки Одинцовского городского округа отключат электроснабжение на время проведения технических работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Голицынское производственное отделение АО «Мособлэнерго» предупреждает о планируемом монтаже провода СИП. Электроснабжение планируется отключить с 20 по 21 декабря. В эти дни в период с 9:00 до 16:00 не более чем на два часа будет отключено электричество на ул. 30 лет Октября, ул. Суворова, ул. Победы.

Проведение работ необходимо, чтобы в будущем обеспечить надежное электроснабжение жителей села.