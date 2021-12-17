РИАМО - 17 дек. Служебный автомобиль загорелся утром в пятницу на территории аэропорта Шереметьево. По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку, сообщается на сайте ведомства.

Возгорание произошло на борту транспортного средства, которое занимается доставкой питания на воздушные судна.

Прокуратура проверит, были ли выполнены требования законодательства, оценит законность действий служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. Оценка будет дана и действиям организаций, которые отвечают за доставку бортового питания.

На основании результатов проверки будет принято решение о дальнейших мерах прокурорского реагирования.