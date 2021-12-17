РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Педагоги из Подольска одержали победу на lX Всероссийском конкурсе «Воспитатели России», они получили дипломы и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу на базе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса.

Четыре педагога из ДОУ №№15 и 40, МОУ №№35 и 58 стали лучшими на региональном этапе. Двое из них победили на федеральном.

Заведующая детсадом №15 «Улыбка» Светлана Жильцова - победитель l степени в номинации «Успешный руководитель». Воспитатель МОУ №58 Анна Парфенова - победитель III степени в номинации «Путь в науке».