РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. В городском округе Мытищи полицейские раскрыли кражу более чем на 450 тыс. руб., сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть Сухаревского отдела полиции Мытищ поступило сообщение от 27-летнего местного жителя о том, что неизвестные путем взлома двери проникли в бытовку, расположенную на территории его домовладения в деревне Аббакумово, откуда похитили электроприборы на сумму более 17 тысяч рублей.

В дежурную часть поступило еще одно сообщение от 34-летного местного жителя о том, что неизвестные, разбив окна, проникли в дом на улице Лобненской и похитили имущество на сумму 450 тысяч рублей.



На территории одного из гаражных кооперативов Москвы по подозрению в совершении данных преступлений были задержаны двое мужчин в возрасте 38 и 50 лет. Похищенное имущество изъято.



В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.