РИАМО - 17 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным приказ Московского областного управления ФАС о возбуждении дела о нарушении ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (заказчик), ИП и ООО «Инжиниринговый центр «Селесте» антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение ООО «Монолит» о возможном нарушении антимонопольного законодательства заказчиком при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на закупку пластифицированных радиозондовых оболочек.

По результатам рассмотрения обращения подмосковным управлением ФАС было принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, издан приказ «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства».

Не согласившись с указанным приказом, заказчик обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность приказа Московского областного УФАС России.