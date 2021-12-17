РИАМО - 17 дек. В Раменском округе определили подрядчика строительства нового корпуса Власовской школы №13 в селе Строкино. Контракт заключили с ООО «Трансдорстрой», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Новый корпус школы будет рассчитан на 450 учащихся. Строительство будет вестись в рамках госпрограммы за средства бюджета. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал министр Стройкомплекса региона Владимир Локтев.

В новом трехэтажном здании школы будут учиться старшие классы. Здесь предусмотрены 18 учебных классов, а также мастерские, медкабинет, актовый зал на 300 мест и другие помещения. Существующее и новое здания школы соединят переходом.

На прилегающей территории проведут озеленение и благоустройство. Здесь появится новая спортплощадка с беговыми дорожками, а также с баскетбольно-волейбольными площадками.

Ввод в эксплуатацию учебного корпуса намечен на 2023 год. Строительство объекта позволит решить проблему второй смены в школе, а также увеличить число кружков и секций дополнительного образования.