РИАМО - 17 дек. По решению столичного суда были арестованы участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, сообщает Федеральное агентство новостей.

Девушек арестовали на 15 и 14 суток соответственно. Их признали виновными в распространении экстремистской символики.

Ранее в Twitter сообщила о своем задержании муниципальный депутат и участница группы Людмила Штейн. Затем правоохранители арестовали Марию Алехину возле ее дома и увезли в отделение.