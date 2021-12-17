РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. В 2 домах на улице Восточной подмосковного Домодедова 53 квартиры остаются без газа, так как собственники не пускают внутрь газовщиков для проведения работ по замене систем газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

В домах 10 корп. 1 и 2 на улице Восточной осуществляется плановая замена систем газоснабжения. Работы по замене газовых магистралей осуществляет ООО «СитиГазСтрой» в рамках договора с Фондом капитального ремонта Московской области.

«6 декабря с жителями домов была проведена встреча с участием представителей управляющей организации, администрации, технического надзора, Фонда капремонта и подрядной организации. На данном собрании было принято решение о том, что параллельно с работами по замене внутриквартирной системы газоснабжения в квартирах управляющей организации необходимо выполнить работы по обследованию системы вентиляции. Вся информация была доведена до собственников домов», - сказала гендиректор управляющей организации «Жилсервис» Татьяна Овчинникова.

Всего в 2 домах 240 квартир. Монтаж систем внутреннего газоснабжения выполнен и пущен газ в 187 квартир.

«В основном собственники не предоставляют доступ к месту работ из-за претензий к работе системы внутренней вентиляции. В данный момент управляющая компания совместно с обслуживающей организацией проводит ремонтные работы системы вентиляции», - сказал гендиректор подрядной организации ООО «СитиГазСтрой» Александр Короткий.

Он отметил, что в большинстве случаев система вентиляции находится в неудовлетворительном состоянии из-за незаконных перепланировок, проведенных собственниками.

«Ежедневно наши сотрудники находятся на связи с жителями дома, управляющей организацией и администрацией города для скорейшего решения данного инцидента», - добавил Короткий.

При предоставлении доступа в квартиры сотрудники подрядной организации Фонда капитального ремонта смогут выполнить работы по монтажу внутренней системы газоснабжения. После чего АО «Мособлгаз» в течение суток произведет пуск газа. Срок завершения монтажных работ зависит от допуска в квартиры. В случае злонамеренного воспрепятствования будут составлены соответствующие акты и проведена судебно-претензионная работа с собственниками в части предоставления доступа в квартиры.