РИАМО - 17 дек. К 1 сентября 2022 года в физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Долгопрудном откроют учебный корпус начальной школы на 425 мест, который войдет в состав естественно-научного образовательного кластера, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Создание кластера проводится в рамках реализации президентских проектов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил развитие кластера на попечительском совете физтех-лицея.

«Каждая школа должна двигаться вперед, потому что живет в конкурентной среде. Вы даете хорошие результаты, важно, чтобы они радовали и в долгосрочной перспективе. Стратегически важно находить, приглашать, удерживать самых лучших педагогов, и я хочу сказать слова благодарности команде физтех-лицея. Вы у нас - флагман, лучшая школа в Подмосковье и, пожалуй, одна из лучших в России», - сказал Воробьев.

Он добавил, что из почти 600 учеников, которые учатся в физтех-лицее в Долгопрудном, половина приехала из разных уголков России. Это говорит о масштабности и важности этого учреждения в системе национального образования.

Обучение и проживание для одаренных детей здесь бесплатные. Новый учебный корпус позволит принимать 1 тыс. талантливых ребят, а в 2023 году, когда построят кампус, их численность увеличится до 1,5 тыс. человек. В состав кластера также войдет детский технопарк на 500 мест, где разместятся более 60 естественно-научных лабораторий. Его должны построить через полтора года.

Еще одно важное направление работы – коллаборация физтех-лицея с другими школами Московской области. В этом году началось сотрудничество с учебными заведениями Черноголовки, Химок, Видного, где ученикам дают углубленные знания в естественных науках. Планируется расширять географию, чтобы как можно больше школ могли организовать обучение по программам физтех-лицея.

«Итог заседания прошлого попечительского совета - создание фонда стабильного развития физтеха, в котором были выделены 3 программы: «Учитель», «Ученики» и «Регионы». То, что они нам помогают, выразилось в наших достижениях: средний балл ЕГЭ по сравнению с 2020 годом у нас вырос с 83 до 85, количество стобалльников – с 20 до 31, а победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников – с 17 до 39», - отметила директор физтех-лицея Марина Машкова.