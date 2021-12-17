РИАМО - 17 дек. Столичному ТЦ «Измайловский» может грозить штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток за нарушения требований нормативных правовых актов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

«Были выявлены нарушения в торговом центре «Измайловский». Посетители и сотрудники находились на территории ТЦ без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», - сказал Антон Романов.

Он отметил, что за подобные нарушения ТЦ грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей.

В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.