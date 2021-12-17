РИАМО - 17 дек. Первый замначальника подмосковной противопожарной-спасательной службы Анатолий Плевако сообщил, что в регионе проверили толщину льда водных объектов. Спасатели выяснили, что ледовая поверхность большинства водоемов стала тоньше, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Толщина ледяного панциря водных объектов Подмосковья находится в пределах от 0 до 20 см. На многих реках и прудах лед стал тоньше, чем накануне. Например, в Долгопрудном, на озере Старое лед был толщиной 10 см, а стал – 8. Толщина ледовой поверхности реки Лопасни в Чехове уменьшилась сразу на 5 см», - рассказал Плевако.

Тоньше стал лед и на Озернинском водохранилище, в среднем на 2-5 см. Изменению толщины ледяного панциря поспособствовала оттепель.

«Так как вода еще недостаточно промерзла, то снизу она подтачивает ледовую поверхность, которая и так не успела окрепнуть. В общей сложности, на большинстве водоемов толщина льда уменьшилась минимум на 2 см», - объяснил Плевако.

Он отметил, что рыбаков такие изменения не испугали. С ними проводятся беседы.

«Самонадеянность любителей зимней рыбалки часто приводит к печальным последствиям. Спасатели рассказали рыбакам о необходимых мерах безопасности, которые важно соблюдать при посещении водоемов зимой и напомнили о подручных средствах самоспасения», - заключил Плевако.