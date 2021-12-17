РИАМО - 17 дек. Столичные школы разрешат родителям присутствовать на новогодних утренниках, если они смогут предъявить сертификаты о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщает ТАСС.

Если в школе будет благоприятная эпидемиологическая обстановка, родителям позволят побывать на новогодних утренниках своих детей. При этом они должны будут предъявить QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса, о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.

«Просим родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, пусть наступающий Новый год приблизит всех нас к победе над пандемией и позволит вернуться к нормальному ритму жизни», – сказал собеседник издания в департаменте образования и науки Москвы.

Столица занимает первое место по числу заражений коронавирусом. Всего в городе выявили 1 997 784 случая заболевания, 2755 были зафиксированы за последние сутки.

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