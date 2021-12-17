РИАМО - 17 дек. В зимний период сотрудники МЧС и инспекторы Госстройнадзора Подмосковья проверяют соблюдение требований противопожарной безопасности на строительных площадках региона. Проводятся инструктажи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Главной целью проводимых рейдов является профилактика возникновения пожаров, аварий, предотвращение несчастных случаев.

Специалисты подмосковного управления МЧС и инспекторы дополнительно проводят беседы с руководителями и работниками стройобъектов, инструктируют их по технике безопасности.

В холодное время риск пожаров возрастает, в том числе из-за неаккуратного использования отопительных приборов.