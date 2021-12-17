РИАМО - 17 дек. В рамках подготовки к новогодним и рождественским мероприятиям на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры прошли учения по ликвидации условного пожара в Трапезной палате, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь палаты составляет 510 кв. м с высотой в зените 9,8 м. Это самое большое в России бесстолпное помещение, перекрытое сводами и поддерживаемое железными тягами.

Условное возгорание тушили сотрудники специального отдела №21 ФГКУ «Специального управления ФПС № 3 МЧС России» и силы 28 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели учли культурную ценность и сложность объекта и успешно справились с поставленной задачей.