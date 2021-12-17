РИАМО - 17 дек. В Россию был депортирован обвиняемый в коммерческом подкупе россиянин Александр Васюк. В страну его доставили из Индонезии в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«По версии следствия, в 2017 году злоумышленник, занимавший должность заместителя генерального директора строительной компании, требовал от руководителей субподрядной организации приобрести и передать ему строительные материалы для личных целей, а также построить частный дом», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если подрядчик отказывался действовать на его условиях, Васюк угрожал не подписать акты о выполнении работ и задержать оплату по контракту.

Так как он покинул Россию, в 2019 году следователем было заочно предъявлено ему обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено частью 7 статьи 204 УК РФ. Александра Васюка объявили в международный розыск по каналам Интерпола, основанием для этого стал запрос ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Обвиняемый задержан в Индонезии и сегодня депортирован в Россию», – подчеркнула Волк.