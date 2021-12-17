РИАМО - 17 дек. По состоянию на пятницу, коллективный иммунитет в Московской области составляет 75,3%. Полностью вакцинировали 4 437 012 жителей региона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины в Подмосковье привились 4 697 326 человек.

За прошедшие сутки в регионе выявили 1452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 620 908 случаев.

Побороть инфекцию смогли уже 558 611 человек. Жертвами заболевания стали 11 382 пациента.

Прививку от коронавируса в регионе можно сделать бесплатно. Пункты вакцинации работают в поликлиниках и популярных общественных местах.