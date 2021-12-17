РИАМО - 17 дек. В детском саду №35 городского округа Солнечногорск инспекторы Госпожарнадзора провели урок безопасности. Мероприятие организовали в рамках надзорно-профилактической операции «Елка», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Детям объяснили, как вести себя при пожаре или чрезвычайной ситуации, а также рассказали о правилах безопасности в помещениях и на улице.

Малыши повторили номера, по которым можно вызвать специалистов экстренных служб. В конце встречи воспитанникам детского сада раздали листовки с материалами на противопожарную тематику.

В преддверии новогодних праздников специалисты МЧС региона проводят масштабные рейды по профилактике пожаров и несчастных случаев. Отдельное внимание уделяется инструктированию детей.