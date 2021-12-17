РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Иностранные граждане могут пройти медицинское освидетельствование в филиале «Октябрьская» ГБУЗ МО «Красногорская горбольница №1», сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

В медучреждении можно пройти медицинское освидетельствование для оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание на территории РФ. В филиале «Октябрьская» проводятся необходимые исследования и осмотры.

По результатам обследования выдается медицинское заключение о наличии или отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранного гражданина или вида на жительство в Российской Федерации.

Для прохождения медицинского освидетельствования необходимы документ, удостоверяющий личность; оригинал нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность; миграционная карта иностранного гражданина, подтверждение постановки на миграционный учет по месту пребывания.

Адрес филиала: Красногорск, ул. Октябрьская, д. 17, отдел платных услуг (2 этаж). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 16:00.